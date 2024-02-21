Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı

Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerinin teslim edilmesinin ardından isimleri netleşen İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayları, İYİ Parti'nin TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı öncesi Genel Başkan Meral Akşener tarafından tanıtıldı.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İYİ Parti Malatya Belediye Başkan Adaylarının da hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak kürsüye çağrılan İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şeyhmuz Göçmez

"Allah'ın izni ile her tarafı yıkılmış Malatya’yı ayağa kaldıracağız"

dedi.

Göçmez’den sonra söz alan İYİ Parti Yazıhan Belediye Başkan Adayı Ali Topçu ise kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını ve mutlaka kazanacaklarını dile getirdi. Grup toplantısına katılan İYİ Partili üyelerin yoğun alkışı altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylarla birlikte seçim öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Malatya Belediye Başkan Adayları ise şu isimlerden oluştu:

Şeyhmuz Göçmez Malatya Büyükşehir Başkan Adayı

Dr. Ali Helvacı Yeşilyurt Belediyesi

Av. Emrecan Eren Battalgazi Belediyesi

Sefa Karakütük Arguvan Belediyesi

Hasan Tekin Darende Belediyesi

Hasan İliş Doğanşehir Belediyesi

Melda Pektaş Hekimhan Belediyesi

Bülent Kaya Kale Belediyesi

M. Emrah Görgün Kuluncak Belediyesi

Ali Topçu Yazıhan Belediyesi

Tek tek isimleri okunan adaylar Grup Kürsüsünde toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: BÜLTEN