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Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı

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Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerinin teslim edilmesinin ardından isimleri netleşen İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayları, İYİ Parti'nin TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı öncesi Genel Başkan Meral Akşener tarafından tanıtıldı.

Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı mask
Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı
Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı
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Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerinin teslim edilmesinin ardından isimleri netleşen İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayları, İYİ Parti'nin TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı öncesi Genel Başkan Meral Akşener tarafından tanıtıldı.

Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İYİ Parti Malatya Belediye Başkan Adaylarının da hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak kürsüye çağrılan İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şeyhmuz Göçmez

"Allah'ın izni ile her tarafı yıkılmış Malatya’yı ayağa kaldıracağız"

dedi.

Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı

Göçmez’den sonra söz alan İYİ Parti Yazıhan Belediye Başkan Adayı Ali Topçu ise kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını ve mutlaka kazanacaklarını dile getirdi. Grup toplantısına katılan İYİ Partili üyelerin yoğun alkışı altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylarla birlikte seçim öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı

İYİ Parti Malatya Belediye Başkan Adayları ise şu isimlerden oluştu:
Şeyhmuz Göçmez Malatya Büyükşehir Başkan Adayı
Dr. Ali Helvacı Yeşilyurt Belediyesi
Av. Emrecan Eren Battalgazi Belediyesi
Sefa Karakütük Arguvan Belediyesi
Hasan Tekin Darende Belediyesi
Hasan İliş Doğanşehir Belediyesi
Melda Pektaş Hekimhan Belediyesi
Bülent Kaya Kale Belediyesi
M. Emrah Görgün Kuluncak Belediyesi
Ali Topçu Yazıhan Belediyesi

Tek tek isimleri okunan adaylar Grup Kürsüsünde toplu fotoğraf çektirdi.

Meral Akşener Malatya adaylarını tanıttı

Kaynak: BÜLTEN

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21 Şub 2024 - 22:26 Malatya- Siyaset

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