- Sağlık

Fizik tedavide yapay zeka desteği

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle geliştirilen fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki yapay zeka tabanlı sistem, Japonya Patent Ofisi tarafından tescillendi.

Fizik tedavide yapay zeka desteği mask
Fizik tedavide yapay zeka desteği
Fizik tedavide yapay zeka desteği
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle geliştirilen fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki yapay zeka tabanlı sistem, Japonya Patent Ofisi tarafından tescillendi.

Fizik tedavide yapay zeka desteği

"Teşhis ve Tedavi Amaçlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Robotları için Yapay Zekâ Tabanlı Algoritma" başlıklı buluş, BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ile YTÜ Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akdoğan tarafından geliştirildi.

Fizik tedavide yapay zeka desteği

Dr. Aktan, patent alan bu sistem sayesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin teşhisten tedaviye kadar tüm aşamalarının yapay zeka ile otomatik olarak gerçekleştirilebildiğini belirtti. Hastaların fiziksel özelliklerinin değerlendirilerek hekimlere tedavi önerilerinin sunulduğu sistem, sağlık alanında yeni ve etkili bir yaklaşım sunuyor.

Fizik tedavide yapay zeka desteği

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite olarak teknoloji ve bilimsel bilgi birikimini birleştirerek insanlık yararına teknolojiler geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, projede emeği geçenleri tebrik etti ve çalışmanın sağlık sektörüne önemli bir katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Şub 2024 - 21:00 - Sağlık

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