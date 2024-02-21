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35’i çocuk 89 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan iki ayrı lastik bot içindeki 35’i çocuk toplam 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

35’i çocuk 89 kaçak göçmen kurtarıldı mask
35’i çocuk 89 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan iki ayrı lastik bot içindeki 35’i çocuk toplam 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

35’i çocuk 89 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları ‘KB-20’ ve ‘TCSG-905’ tarafından lastik botlar içerisindeki 35’i çocuk toplam 89 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

35’i çocuk 89 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çanakkale, Ayvacık, motor arızası, yardım, Çocuk, kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi

21 Şub 2024 - 20:57 - Gündem

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