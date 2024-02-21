Sanıktan ilginç savunma: "Ben öldürmedim, bıçak saplandı"

Samsun İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir içkili restoranın önünde yaşanan kavgada bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına sebep olan şahsın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu yargılanan sanık, mahkemede

"Bıçağın üzerine atlayınca bıçak saplandı, ben öldürmedim"

şeklinde savunma yaptı.

Olay, 2 Eylül 2023 tarihinde gece saatlerinde gerçekleşti. İçkili restoranın önünde başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, Turgut Uzal'ın bıçakla saldırması sonucunda Ergin Çolak ve Recep İlhan ağır yaralanmıştı. Recep İlhan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzal, polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Turgut Uzal, kavganın ardından kendisini savunarak,

"Kavga sırasında elimin kesildiğini gördüm. Elimdeki bıçağı çıkardım, rastgele salladım. Yere düştüm, bu sırada Recep üzerime atladı ve elimdeki bıçak ona saplandı. Maktülü daha önceden tanımıyorum. Olay yerinden kaçtım, bir bodrumda saklandım ve sabah polise teslim oldum"

şeklinde ifade verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı