Sahilde ceset bulundu

Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahilinde meydana geldi. Sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.