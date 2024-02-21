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Sahilde ceset bulundu

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Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.

Sahilde ceset bulundu mask
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Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.

Sahilde ceset bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahilinde meydana geldi. Sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bakırköy sahili, Ceset, Adli Tıp Kurumu morgu, Polis

21 Şub 2024 - 20:51 - Gündem

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