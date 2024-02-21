- Gündem

Yola düşen malzeme bakın neye yol açtı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen malzeme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yola düşen malzeme bakın neye yol açtı mask
Yola düşen malzeme bakın neye yol açtı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen malzeme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yola düşen malzeme bakın neye yol açtı

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-B. Karıştıran karayolu Prekast Beton mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.K. idaresindeki 59 AFN 809 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyonun kasasından yola düştüğü tahmin edilen geri dönüşüm malzemesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ü.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Otomobilde ise hafif hasar oluştu.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yola düşen malzeme bakın neye yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tekirdağ, Muratlı, kamyon, Yol, malzeme, kaza, yaralı, Hasar

21 Şub 2024 - 20:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL