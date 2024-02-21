Öksürük şikayetleri bitki çaylarına olan rağbeti artırdı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da kış aylarında viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürük şikayetlerinde artış yaşanıyor.

Uzmanlar, ilaçlı tedavinin yanı sıra vücut direncini artıran bitki çaylarını öneriyorlar. Bu durum, kentteki aktarları harekete geçirdi.

Van'daki aktarlar, son günlerde öksürük şikayetleri için çok sayıda vatandaşın bitki çaylarına yöneldiğini belirtiyor. Özellikle öksürüğü rahatlatan ve vücut direncini artıran bitki çaylarının rağbet gördüğünü ifade eden aktarlar, özel kış çayları, meyan kökü, hatmi çiçeği, özel pekmezli macun ve şurupları öneriyorlar. Ancak aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguluyorlar.

Ebubekir Kaya adlı aktar, bitki çaylarının öksürüğü rahatlattığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. Kaya, özellikle kışa özel karışım bitki çaylarını ve bağışıklık sistemini güçlendiren macunları öneriyor.

30 yıllık aktar Abdülgani Kaya ise en çok öksürük şikayetinden dolayı vatandaşların kendilerine geldiğini ifade ediyor. Kaya, meyan kökü, zencefilli karışımlar, kozalak macunu ve şuruplarını önererek, öksürüğü hafifletmek için doğal çözümler sunduklarını dile getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı