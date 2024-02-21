Hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı,

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.B. isimli zanlı başarılı bir operasyonla yakalandı.

Zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, hafta içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, bu konuda 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı