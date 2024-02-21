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Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaşayan Fahrettin ve Gülsima Açıkel çiftinin evleri çökmek üzereyken, imdadlarına gençlik merkezi gönüllüleri yetişti.

Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı mask
Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı
Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaşayan Fahrettin ve Gülsima Açıkel çiftinin evleri çökmek üzereyken, imdadlarına gençlik merkezi gönüllüleri yetişti.

Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı

Kış mevsiminin etkisiyle evlerinin damında biriken karın çatıyı tehlikeye soktuğunu öğrenen çift, Yüksekova Gençlik Merkezi'ne başvurarak yardım istedi.

Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı

Gençlik merkezi gönüllüleri, hemen harekete geçerek köydeki yaşlı çiftin evinin damını temizlemeye başladı. Ellerine aldıkları küreklerle kar temizleme çalışmasına katılan 20 gönüllü, imece usulüyle 4 saat boyunca çalıştı. Rıdvan Açıkel, gençlerin yardımına koşarak evlerinin tehlikede olduğunu öğrendiklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirterek,

"Sadece iyilik kazansın bu dünyada onun için herkesin yardımına koşmaya varız. Sağ olsun 20 arkadaşla dama çıkıp karı temizledik."

dedi.

Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Şub 2024 - 20:07 - Gündem

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