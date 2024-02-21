Gençlik merkezi gönüllüleri, çökmek üzere olan evleri kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaşayan Fahrettin ve Gülsima Açıkel çiftinin evleri çökmek üzereyken, imdadlarına gençlik merkezi gönüllüleri yetişti.
Kış mevsiminin etkisiyle evlerinin damında biriken karın çatıyı tehlikeye soktuğunu öğrenen çift, Yüksekova Gençlik Merkezi'ne başvurarak yardım istedi.
Gençlik merkezi gönüllüleri, hemen harekete geçerek köydeki yaşlı çiftin evinin damını temizlemeye başladı. Ellerine aldıkları küreklerle kar temizleme çalışmasına katılan 20 gönüllü, imece usulüyle 4 saat boyunca çalıştı. Rıdvan Açıkel, gençlerin yardımına koşarak evlerinin tehlikede olduğunu öğrendiklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirterek,
"Sadece iyilik kazansın bu dünyada onun için herkesin yardımına koşmaya varız. Sağ olsun 20 arkadaşla dama çıkıp karı temizledik."
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.