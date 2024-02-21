Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech ve Serge Aurier kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ve maçın oynanacağı Çekya'nın başkenti Prag'a hareket eden sarı-kırmızılılarda müsabakanın 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları bulunan Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech ve Serge Aurier kafilede yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson ile UEFA listesine dahil edilmeyen Derrick Köhn de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı