Topraksız tarım denemesi: Sera işletmesinde başarılı uygulama

Samsun'da ilk kez denenen bir uygulama ile serada topraksız tarım yapılmaya başlandı. Terme ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunan modern sera işletmesinde gerçekleştirilen topraksız tarım uygulamasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı inceleme sonrasında topraksız tarımın özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

Topraksız tarımın, tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde veya besin eriyiklerince zenginleştirilmiş katı yetiştirme ortamlarında gerçekleştirildiğini belirten Müdür Sağlam, Türkiye'de özellikle sebze yetiştiriciliğinde ve son yıllarda çilek üretiminde bu yönteme olan ilginin arttığını ifade etti. Sağlam, topraksız tarımın topraklı tarıma oranla birçok avantajının olduğunu vurgulayarak,

"Topraksız kültürde kök ortamının dengesi daha sağlıklı bir şekilde ayarlanabilir, toprak kaynaklı hastalık ve zararlılarla mücadele gerekmez, birim alandaki bitki sayısı artırılabilir ve verim daha yüksek olabilir."

şeklinde konuştu.

İlimizde topraksız tarımı uygulayan tek yerin Terme ilçesinde bulunan Akçay mahallesindeki bir işletme olduğunu belirten Sağlam, bu işletmede su kültüründe marul üretimi ile başlayan topraksız tarımın çilek yetiştiriciliği ile devam ettiğini dile getirdi. Sağlam, işletmenin yıllık üretim kapasitesinin arttırılması hedeflerine değinerek, bu uygulamanın ilimizde bir ilki temsil ettiğini ve yatırımcıları benzer uygulamalar yapmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı