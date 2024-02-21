Konteynerde çıkan yangın korkuttu

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir konteyner da çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Derince Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bir konteyner da yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı