Silah ve fişek operasyonu: 3 tabanca ve 765 fişek ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 765 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak A.A. isimli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı