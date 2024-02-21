3 milyon liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas ilçesinde meydana gelen yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık olayının ardından harekete geçti.

Özkul Çolak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler A.H. ve M.B. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı olarak değerlendirilen klima ve klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi. A.H. ve M.B. hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan malzemeler iş yerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı