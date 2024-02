Aranan 7 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, görevi kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan adli makamlarca haklarında verilen hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.İ.K., M.A., İ.E., H.Ç., A.S., N.D., Ö.Ö. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.İ.K., M.A., İ.E. ile H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı