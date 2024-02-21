21 Şub 2024 - 19:42- Gündem G:

Dicle Nehri'ne atlamak istedi, ikna edilerek kurtarıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, genç bir kızın Cizre Kalesi'nden Dicle Nehri'ne atlamak istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Dicle Nehri'ne atlamak istedi, ikna edilerek kurtarıldı mask
Dicle Nehri'ne atlamak istedi, ikna edilerek kurtarıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, genç bir kızın Cizre Kalesi'nden Dicle Nehri'ne atlamak istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Dicle Nehri'ne atlamak istedi, ikna edilerek kurtarıldı

Olay yerine sevk edilen ekiplerin ikna çabaları sonucunda genç kız, tehlikeli girişiminden vazgeçti. S.Ö. isimli genç kız sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

Dicle Nehri'ne atlamak istedi, ikna edilerek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Şub 2024 - 19:42 - Gündem

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