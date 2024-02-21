- Gündem

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde hakkında “2313 sayılı Kanun'a muhalefet” suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.D., saklandığı evinde yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, hapis cezası, JASAT, suç, Tutuklama

21 Şub 2024 - 19:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL