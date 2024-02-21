Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde hakkında “2313 sayılı Kanun'a muhalefet” suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.D., saklandığı evinde yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.