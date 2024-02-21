Malatya’da kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda V.Ç.(31) isimli şüpheli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 20 Şubat 2024 tarihinde V.Ç.(31) isimli şüpheli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 5 Adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 7 Adet gümrük kaçağı AirPods kablosuz Kulaklık, 4 Adet gümrük kaçağı kablosuz powerbank, 17 Adet gümrük kaçağı şarj seti, 23 Adet gümrük kaçağı USB şarj kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.