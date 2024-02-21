21 Şub 2024 - 17:58 - Asayiş

Malatya’da kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda V.Ç.(31) isimli şüpheli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.