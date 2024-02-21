21 Şub 2024 - 17:57 - Asayiş

Malatya’da enkaz hırsızları yakayı ele verdi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde enkaz döküm sahasında hırsızlık yapan 2 zanlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan enkaz döküm sahasında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri A.K. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı.