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Malatya’da enkaz hırsızları yakayı ele verdi

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde enkaz döküm sahasında hırsızlık yapan 2 zanlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan enkaz döküm sahasında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri A.K. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Malatya’da enkaz hırsızları yakayı ele verdi mask
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde enkaz döküm sahasında hırsızlık yapan 2 zanlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan enkaz döküm sahasında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri A.K. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 700 kilogram ağırlığında hurda demir ele geçirildi. Enkaz döküm sahasında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri A.K. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Şub 2024 - 17:57 Malatya- Asayiş

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