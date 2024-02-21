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Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 13 bin 464 litre kaçak şarap ele geçirildi. Malatya’nın Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi’nde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi mask
Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi
Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 13 bin 464 litre kaçak şarap ele geçirildi. Malatya’nın Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi’nde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi’nde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Şub 2024 - 17:55 Malatya- Asayiş

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