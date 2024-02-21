Malatya'da kaçak şarap operasyonu düzenlendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 13 bin 464 litre kaçak şarap ele geçirildi. Malatya’nın Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi’nde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi’nde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.