Vali Yazıcı FKA yönetim kurulu toplantısına katıldı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu toplantısı Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında Bingöl’de yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Genel Meclis Başkanları, TSO Başkanları, FKA Genel Sekreteri ve İl Koordinatörleri katıldı.

Toplantıda ajans tarafından uygulanacak olan Fırat Turu programı kapsamında, yapılacak tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayının arttırılmasına katkı sağlayacak ve bölgenin turizmden elde edeceği geliri arttıracak çalışmalar değerlendirildi.

BÖLGEYE YENİ TURİZM DESTİNASYONLARI KAZANDIRILACAK

Fırat Kalkınma Ajansı “Geçici uzman personel görevlendirilmesi hedeflerine yönelik uygulanacak 2024 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Taslak Rehberi ile bölgemizin turizm tanıtım ve markalaşma faaliyetleri kapsamında, bölgeye yeni turizm destinasyonları kazandırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, Fırat Kalkınma Ajansının devam eden faaliyetlerinin ve diğer gündem maddelerinin görüşülerek bazı idari konularda kararlar alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: Bülten