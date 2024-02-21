- Yaşam

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

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Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan TOGG, geçtiğimiz yıl ön sipariş ile yollardaki yerini aldı. Seri üretime geçtiği bildirilen TOGG otomobil standı Malatya’da kuruldu ve araç satışlarına başladı. Malatya Alışveriş Merkezi önüne kurulan stant ile tanıtılan elektrikli otomobil, Malatyalıların incelemesine sunuldu.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da mask
Yerli otomobil TOGG Malatya’da
Yerli otomobil TOGG Malatya’da
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Seri üretime geçtiği bildirilen TOGG otomobil standı Malatya’da kuruldu ve araç satışlarına başladı. Tamamen elektrikli olarak çalışan TOGG otomobilin ise Malatyalılar tarafından büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

TOGG OTOMOBİL SİPARİŞLERİ ALINIYOR

Geçtiğimiz yılda yollardaki yerini alan TOGG ilk olarak kura çekimi ile ön siparişte bulunanlara temin edildi. Daha sonra seri üretime geçen otomobil vatandaşlara ulaştırılarak trafikte yaygınlaşmaya başlayacak.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

TOGG otomobil ilk aşamadan itibaren elektrikli bir araç olarak üretildi. İçerisinde lityum iyon pil yer alan otomobilin, geleceğe dönük ve çevre dostu olduğu belirtiliyor. Elektrikli otomobiller sıfır emisyon salınımı gerçekleştirerek çevrecilik açısından öne çıkıyor.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

TOGG ÖZELLİKLERİ

TOGG otomobilleri güncel multimedya ve teknik özellikler ile donatılmış durumda bulunuyor. Otomobilin özellikleri ise birçok noktada dikkat çekiyor. İki farklı batarya seçeneği ile sunulan elektrikli otomobil tek bir şarj ile 314- 523 kilometre yol alabiliyor.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

TOGG T10X 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bir araç ve sıfır kilometreden 100 kilometreye 7,4 saniyede çıkabiliyor.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

MALATYALILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Malatya Alışveriş Merkezi önüne kurulan stant aracılığıyla TOGG otomobili inceleyen Halis Gürcü, “Aracın Türk yapımı olması çok iyi. Elektrikli olması ise gerçekten çok güzel. Türkiye’deki araçların yüzde 90-95’i benzinli ama elektrikli araçlar çevreye zarar vermemesi konusunda bir adım önde. En azından doğayı kirletmiyor. Geleceğe dönük bir araç ve mükemmel olmuş” dedi.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

Ailesiyle beraber otomobili inceleyen Recep Yanık ve Amine Yanık çifti aracın gurur verici olduğunu belirterek, “Türkiye’de böyle bir araba görmek gurur verici. Çocuklarımız için çok seviniyoruz. İnşallah onlara bu aracı almak da nasip olur. Kısa sürede halka ulaşması çok iyi. İlerideki süreçte umarım herkes ulaşabilir. Ben akaryakıt ile çalışan bir araç kullanıyorum. İmkânım olsa bu arabayı alırım. Maddi olarak gücümün yettiği bir zaman bu arabadan almak isteriz” şeklinde konuştular.

Yerli otomobil TOGG Malatya’da
 
Yerli otomobil TOGG Malatya’da
 
Yerli otomobil TOGG Malatya’da

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21 Şub 2024 - 17:43 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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