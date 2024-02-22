79 KALEM TIBBI SARF MAL ALIM İLANI

79 KALEM TIBBI SARF

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ -MALATYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

79 kalem tıbbı sarf mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/188502

1-İdarenin

a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ -MALATYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ YENİ HASTANE CADDESİ NO:35 YEŞİLYURT/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası : 4222210134 - 4222211790

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 79 kalem tıbbı sarf

b) Niteliği, türü ve miktarı : 79 kalem tıbbı sarf

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : malatya şehit mehmet kılınç ağız ve diş sağlığı hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 7 gün içerisinde işe başlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonraki 7 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : malatya şehit mehmet kılınç ağız ve diş sağlığı hastanesi (satınalma birimi)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale dokümanı içerisinde verilen Ürün Bilgi Formunu eksiksiz doldurarak Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup, ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında (Teklif Mektubunda veya UBB çıktılarında veya diğer belgelerde) idareye sunulacaktır. Bu belgenin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.Sunulan Ürün Bilgi Formu ve/veya UBB çıktılarına göre yapılacak sorgulamalarda (Kapsam dışı olanlar hariç) isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve/veya SGK’ya kayıtlı ve onaylı olması gerekmektedir. İsteklilerin bayi (yetkili satıcı) olması halinde bayilik geçerlilik durumu teslimatlar boyunca TİTUBB ve/veya ÜTS sorgulaması sonucu teyit edilecektir. Ayrıca muayene aşamasında teslimat süresince yapılan sorgulamalarda onaylı (Geri ödemeye tabi malzemelerde SGK ve Sağlık Bakanlığı onaylı) olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. T.İ.T.C.K., ÜTS ve SGK uygulamalarında değişiklik olması halinde yeni duruma göre hareket edilecektir. Bu hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-İstekli tarafından teklif edilen ürünlerin SUT eşleşmesi kontrol edilecek olup SUT kodları ile eşleşmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca SUT Komisyonları tarafından ihale tarihi itibariyle henüz eşleşmesi onaylanamayan (Listesi yayımlanmayan) malzemelerin alımları yapılabilecek ancak alımdan sonra SUT Komisyonlarınca eşleşmelerin uygun görülmemesi veya iptal edilmesi halinde alımların/sözleşmenin iptali yapılabilecektir. Firmaların SGK’ya sunmuş olduğu taahhütnameye aykırı olarak yanlış eşleştirme yapıldığının tespit edilmesi halinde oluşacak tüm zararlar firmalardan tahsili yapılabilecektir.

3-Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtma Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için Satış Merkezi Yetki Belgesi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında idareye sunulacaktır. Bu belgenin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ihale dokümanı içerisinde verilen 'numune ve/veya katalog verilecek malzemeler listesi'ndeki sayı kadar numuneyi orjinal ambalajında ve kapalı bir kutu veya koli içerisinde teslim edeceklerdir. Tüm numuneler kapalı bir kutu veya koli içerisinde olacaktır. Kutu veya koli üzerinde veya ihale dosyasında numune isimlerinin ve ihale sıra numaralarının yazılı olduğu liste bulunacak ve her numunenin üzerinde firma adı ve ihale sıra numarası yazılı olacaktır. Sunulan numuneler teklif kapsamında olduğundan sunulduğu esnada açılıp sayılmayacak ancak ihale komisyonunca teklif değerlendirme esnasında açılarak değerlendirilecektir. Numuneler İhale Komisyonu uzman üyelerince teknik şartnameler doğrultusunda incelenip değerlendirilerek sonucu Numune Değerlendirme Tutanağında belirtilecektir. Ayrıca ek numuneye ihtiyaç duyulması halinde talep edilen numuneler de verilen süre içerisinde (3 iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içerisinde) ihale komisyonuna sunulacaktır. Ayrıca numunelerin iadesi istenilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü tıbbi sarf malzeme satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.