UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu maçları yarın tamamlanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu, yarın oynanacak 8 maçla tamamlanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 3-2’lik skorla galip geldiği mücadelenin rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Turu geçerek son 16’ya kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maç sonuçları şu şekilde:
20.45 Toulouse - Benfica (1-2)
20.45 Rennes - Milan (0-3)
20.45 Freiburg - Lens (0-0)
20.45 Karabağ - Braga (4-2)
23.00 Roma - Feyenoord (1-1)
23.00 Sparta Prag - Galatasaray (2-3)
23.00 Olimpik Marsilya - Shakhtar Donetsk (2-2)
23.00 Sporting Lizbon - Young Boys (3-1)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.