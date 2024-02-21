O takım, Thomas Tuchel ile yolların ayrılacağını açıkladı

Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel’in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Konuyla ilgili Bavyera ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Açık ve güzel bir görüşme sonrasında işbirliğimizi yaz aylarında karşılıklı olarak sona erdirme kararına vardık. O zamana kadar kulüpteki her birey, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.
Tuchel de ayrılık kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sezonun bitmesiyle birlikte yollarımızı ayırma konusunda anlaştık. O zamana kadar ben ve teknik ekibim, maksimum başarıyı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Geçtiğimiz sezon Julian Nagelsmann'dan Bayern Münih teknik direktörlüğünü devralan 50 yaşındaki Tuchel, 45 maçta 28 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.