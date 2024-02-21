Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın kapalı olan bölümünde ise Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanda Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele bireysel çalıştı.
Çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, saat 17.00'de maçın oynanacağı Çekya'nın Prag şehrine gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.