Bakımsız dişler genel sağlığı etkiliyor

Sağlıklı ağız ve dişlerin sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğunu belirten Diş Hekimi Jale Demir, “Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın önemli bir parçasıdır ve genel sağlıkla doğrudan ilişkilidir. Ağız, sindirim sisteminin başladığı bölgedir ve sağlıklı dişlerin yiyecekleri; ısırma, parçalama ve çiğneme gibi fonksiyonların yanı sıra; konuşma, güzel bir gülüş, ağız dokularını koruma ve iyi bir beslenme sağlama gibi önemli görevleri vardır. Dolayısıyla sağlıklı ağız ve dişler aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır” diyerek, ağız ve diş sağlığının, genel sağlık üzerindeki önemine vurgu yaptı.

“AĞIZ HİJYENİ İHMAL EDİLMEMELİ”

Diş hekimlerinin mücadele ettiği en önemli sorunların, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonları olduğunun altını çizen Jale Demir, asitli ve şekerli gıdaların, ağız hijyeninin ihmal edilmesinin; ağızda bakteri plağı oluşturduğunu, oluşan bakteri plağının da ağızda biriken karbonhidratlarla birleşerek asit saldırısına sebebiyet verdiğini ifade etti. Asit saldırısına uğrayan dişlerin çürüdüğünü ve enfeksiyon oluşturduğunu söyleyen Diş Hekimi Demir, tüm bunlara diş eti enfeksiyonunun da eklenebileceğini, bu durumda dişlerin konservatif veya kanal tedavisi ile tedavi edilmesi ve dolgu yapılması gerektiğini vurguladı.

“DİĞER SAĞLIK SİSTEMLERİNİ DE BOZABİLİR”

Zamanında tedavi edilmezse; ağrı, enfeksiyon, ağız kokusu ve diş kaybı olacağını söyleyen Diş Hekimi Jale Demir, “Ağız ve dişlerde gelişen enfeksiyonlar kalp hastalıkları, tonsilit gibi boğaz enfeksiyonları, diyabet ve diğer sistemik sağlık sorunları riskini artırabilir. Bu nedenlerle düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli diş hekimi kontrolü koruyucudur ve tedavi bakımından önemlidir. Diş macunu seçimi de önemlidir ve mutlaka florür içeren diş macunları tercih edilmelidir, florür diş sağlığı için önemlidir, dişi reminarilize ederek çürüğe karşı güçlendirir, asit saldırılarına karşı korur ve çürüğe karşı daha dayanıklı hale getirir” dedi.

“ÖZGÜVENİ ETKİLİYOR”

Sağlıklı ağız ve dişlerin insanın kendisine olan özgüvenini de geliştirdiğinin altını çizen Jale Demir, “Güzel bir gülümseme, konuşma, iletişim yeteneğini ve sosyal ilişkileri güçlendirir. Tüm bu faydaları sağlayabilmek adına diş kliniğimizde konservatif tedavi amaçlı olarak; ışınlı kompozit dolgu tedavisi ve detertraj (diş taşı temizliği), estetik amaçlı diş beyazlatma uygulaması ve botox enjeksiyon tedavisi yapılmaktadır. Diş hekimliğinde botulinum toksin (botox) enjeksiyonu tedavisi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır, TME Disfonksiyonu (Temporomandibular Eklem), alt çene eklem fonksiyon bozuklarına bağlı çiğneme kaslarında oluşan ağrı ve spazm için, bruksizm (diş sıkma, gıcırdatma) ve gingival gülümseme (gummy smile) için, çiğneme kasları, ağız ve yanak kaslarının rehabilite edilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Sağlıklı dişler ve güzel gülüşler dilerim. Gülümsemenin gücüne inanın çünkü güzel bir gülümseme dünyayı değiştirebilir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Diş Hekimi Jale Demir, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hasta kabulüne başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı