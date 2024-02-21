Malatya Yüzme İl Temsilciliğine Yalçın Aydın atandı

Malatya Yüzme İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Aydın, “Öncelikli hedefimiz depremin vatandaşlarımıza vermiş olduğu psikolojik zararı, halkımızı havuzlarımıza çekerek hafızalardan silmek ve daha sonra Malatya'yı yüzme branşında tekrar eski günlerine bir an önce döndürmektir” şeklinde konuştu.

“BAŞARI İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİRSE YAPACAĞIZ”

Daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmaların sürdürüleceğini bildiren Aydın, “Malatya yüzme branşında il dışında ve yurt dışında madalya sahibi başarılı yüzme sporcularına sahip bir ilimiz. Tabi bu başarılı sporcularımızın arkasında çalışkan, görevini layığıyla yapan antrenörlerimiz var. Tesislerimizde işin mutfağından gelen spor bilimleri mezunu arkadaşlarımız, idarecilerimiz var. Bunun yanı sıra ilimizde yüzme branşında büyük şampiyonaların yapılabileceği tesis olarak ülkemizde nadir olan bir olimpik yüzme havuzuna sahibiz. Ayrıca iki adet butik diye adlandıracağımız yüzme havuzumuz ve Orduzu Mesire Alanı’nda bir adet açık yüzme havuzumuz var. Bizler de yüzme camiası olarak devletimizin gençlerimizin hizmetine sunduğu bu güzel tesislerde daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İdarecilerimizle, antrenörlerimizle, velilerimizle ve sporcularımızla birlikle bir aile ortamı oluşturarak, en önemlisi bölmeden, bölüştürmeden başarı için ne yapmamız gerekirse yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN