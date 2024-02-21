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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde: mask
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“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Tokcan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,                          

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Melahat İlhan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,            

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vaiz Aladağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,                

3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Furkan Eser’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,

67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Metin Murat Altuntaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,

97 yaşında vefat eden ve Malatya Mezarlığına defnedilen Fatma Salman’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Tataruşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Karaoğlan’ın taziye adresi: Tataruşağı Mahallesi, Akçadağ,

85 yaşında vefat eden ve Çamurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İnsaf Çakır’ın taziye adresi: Kürecik Mahallesi, Akçadağ,

45 yaşında vefat eden ve Van Mezarlığına defnedilen İkbal Altun’un taziye adresi: Van,

64 yaşında vefat eden ve Kızıltepe Mardin Mezarlığına defnedilen Emel Nejem’in taziye adresi: Kızıltepe, Mardin”

 

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21 Şub 2024 - 16:57 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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