Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Tokcan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Melahat İlhan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vaiz Aladağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Furkan Eser’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Metin Murat Altuntaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Mezarlığına defnedilen Fatma Salman’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Tataruşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Karaoğlan’ın taziye adresi: Tataruşağı Mahallesi, Akçadağ,
85 yaşında vefat eden ve Çamurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İnsaf Çakır’ın taziye adresi: Kürecik Mahallesi, Akçadağ,
45 yaşında vefat eden ve Van Mezarlığına defnedilen İkbal Altun’un taziye adresi: Van,
64 yaşında vefat eden ve Kızıltepe Mardin Mezarlığına defnedilen Emel Nejem’in taziye adresi: Kızıltepe, Mardin”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.