- Eğitim

YKS başvuruları bitti mi?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. 2024 YKS'ye hazırlanan adaylar, başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Kimi aday başvuru işlemini tamamlarken, kimi ise henüz başvurusunu tamamlamadı. Peki YKS başvuru son tarih ne zaman? 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru ve sınav takvimi

YKS başvuruları bitti mi mask
YKS başvuruları bitti mi
YKS başvuruları bitti mi
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YKS başvuruları devam ediyor. Başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

YKS başvuruları bitti mi?

YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. 2024 YKS geç başvuru tarihi ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.

YKS başvuruları bitti mi?

YKS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ HER OTURUM İÇİN 295 TL.

YKS 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak. 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) ise 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

YKS başvuruları hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

YKS başvuruları bitti mi?

Kaynak: Haber Merkezi
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21 Şub 2024 - 16:53 - Eğitim

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