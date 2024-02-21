YKS başvuruları bitti mi?

YKS başvuruları devam ediyor. Başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.
YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. 2024 YKS geç başvuru tarihi ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.
YKS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ HER OTURUM İÇİN 295 TL.
YKS 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak. 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) ise 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
YKS başvuruları hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.