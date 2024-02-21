21 Şub 2024 - 16:53 - Eğitim

YKS başvuruları bitti mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. 2024 YKS'ye hazırlanan adaylar, başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Kimi aday başvuru işlemini tamamlarken, kimi ise henüz başvurusunu tamamlamadı. Peki YKS başvuru son tarih ne zaman? 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru ve sınav takvimi