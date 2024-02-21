“Depremden yok olmuş Malatya'yı ayağa kaldırmaya geliyorum”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, niçin aday olduğunu, Belediye başkanı olduğunda neler yapacağını, Malatya’yı nasıl ayağa kaldıracağını tek tek anlattı. İşte Ağbaba’nın Malatya için hedefleri…

“MALATYA TÜRKİYE’DE TANINAN BİR ŞEHİR OLACAK”

Malatya’da yaşanan depremlerden sonra nasıl bir hedef belirlediğini söyleyen CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, “Malatya'da yaşanan bir deprem var. Depremle ilgili projeler hazırlıyoruz, çünkü depremin yaratmış olduğu büyük bir yıkım var. Sadece binaların yıkımı değil psikoloji bir yıkım da var. Bununla ilgili projelerimiz var. Malatya'nın Türkiye'de tanınan bir şehir olmasına, tekrar bilinen bir şehir olmasını sağlayacak projelerimiz var. Gençlerle ilgili projemiz var. Kadınlarla ilgili projelerimiz var. Basın mensuplarıyla ilgili projelerimiz var. Amatör spor kulüpleriyle ilgili projelerimiz var. Bu şehri iyi tanıyan adaylardan biriyim. Çünkü benim bilmediğim köy, bilmediğim mezra, bilmediğim sokak, bilmediğin ceget yok. Dolayısıyla nerede ne eksik olduğunu da görüyorum. Mesela Hekimhan’da ne eksik Doğanşehir’de ne eksik ne yapılmalı? Akçadağ’da ne yapılmalı? Pütürge’de ne yapılmaz? bunları görüyorum bunları biliyorum. Ayrıca benim kişisel bağlantılarımda var. Depremde düşünün deprem zamanı ilk ekmeği kim getirdi? İlk suyu kim getirdi? İlk odunu kim verdi? İlk gıdayı kim dağıttı? İlk çadırı kim dağıttı? Ben muhalefet milletvekiliyken Veli Ağbaba yaptı bunların hepsini. Niye? Bütün Türkiye'deki tanıdığı eşten, dosttan, belediyelerden destek alarak bunları sağladı” dedi.

“MALATYA İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIM”

Adaylık sürecinin neden geç açıklandığını belirten Ağbaba, “Genel merkezimiz ince eleyip sık dokuduğu için adaylığımız geç açıklandı. Çok çeşitli anketler yapıldı. Yaklaşık 10 tane anket yapıldı. O anketlerin neticesinde aday gösterilmeye karar verildi. Bu benim için bir görev. Kim karar verdi bu göreve? Genel Başkanımız Özgür Özel verdi. Kim verdi? Partimiz verdi. Peki bu göreve kim çağırdı? Kim Veli Ağbaba gelsin aday olsun, dedi. Malatya halkı, dedi. Sonuçta anket Malatya halkına yapıldı. Malatya halkının yoğun talebiyle böyle bir görev çağrısı aldım. Ben de geldim buraya. Ben bir milletvekiliyim. Milletvekilliği bırakıp gelip Büyükşehir Belediye Başkanı olmak büyük fedakarlıktır. Ben Malatya için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ben Ankara'da Ankara'yı bırakıyorum. Depremden yok olmuş Malatya'yı ayağa kaldırmaya geliyorum. Malatya için çalışacağım” şeklinde konuştu.

VELİ AĞBABA KİMİN ADAYI?

Malatya ittifakının adayı olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Ben bir partinin adayı değilim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değilim. Ben Malatya ittifakının adayıyım. Malatya ittifakı kimdir? Malatya ittifakı İzollu, Arapgirli, Doğanşehirli, Kuluncaklı, Darendeli, Yeşilyurtlu, Battalgazili, Doğanyollu. Kimin adayıyım ben? Kayısısı para etmeyen Malatya üreticisinin adayıyım. Tütünü yasaklanan tütün üreticisinin adayıyım. Kimin adayıyım? Evi varken, iş yeri varken, arabası varken, tezgahı varken depremde hepsini kaybetmiş ekmeğe muhtaç hale gelmiş esnafın adayıyım. Kimin adayıyım? Günlerce enkazda yakınlarını almak için bekleyenlerin adayıyım. Hakimbey Apartmanı'nda, adalet arayanların adayıyım. Ben bir siyasi partinin, herhangi bir kurumun adayı değilim. Ben Malatya’nın adayıyım” açıklamalarında bulundu.

“MALATYA'NIN DEPREMİNİ TÜRKİYE'YE BEN DUYURDUM”

Ağbaba, “Ben bu kentte doğdum, burada okudum, burada büyüdüm, bisiklete binmeyi burada öğrendim. Ticareti burada öğrendim. Ekmek kazanmayı burada öğrendim. İyi günde kötü günde Malatya'nın yanında yer aldım. Depremin ilk sabahında insanlar karşılarında Veli Ağbaba’yı gördüler, enkazın başında Veli Ağbaba’yı gördüler, Hakimbey Apartmanı'nda Veli Ağbaba'yı gördüler. Polat'ta, Kurucuova’da, Ergenek'te, Çırmıktı'ta Barguzu’da, Banaz’da, Veli Ağbaba'yı gördüler. Ben buradaydım. 8 gün ayakkabımı çıkarmadan Malatya’da gezdim. Otelde yatmadım, arabamda yattım. Her gün üç saat uykuyla gezdim. Malatya'nın depremini Türkiye'ye ben duyurdum. Malatyalıların haklı serzenişi vardı. Sanki Malatya'da deprem olmamış diyorlardı. Şehrin iktidar parti milletvekilleri yukarıya ayıp olmasın, Malatya’da her şey güllük gülistanlık derken, Veli Ağbaba Malatya’nın halini tüm Türkiye’ye duyurdu. Depremde enkazda insanların bağırdığını, depremde bir şehrin tamamen yok olduğunu, en büyük yıkımın Malatya'da yaşandığını, şehir merkezinin yok olduğunu, Fuzuli’nin yok olduğunu, Akpınar'ın yok olduğunu, Niyazi Mısri’nin yok olduğunu, Halep Caddesi’nin yok olduğunu Türkiye'ye Veli Ağbaba duyurdu” ifadelerini kullandı.

“VELİ AĞBABA TÜRKİYE'NİN EN İYİ MİLLETVEKİLİ DEMİŞSİN”

Arguvan ve Hekimhan CHP Belediye Başkanlarını hedef alan Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisine oy verenlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi Malatyalılardır. Bir seçimde aday gösteriliyorsun, iyisin, öbür seçimde aday gösterilmiyorsun, kötüsün. Bunu milletin takdirine bırakıyorum. İki dönem aday yapmış bu parti seni. Parti iyi Veli Ağbaba iyi, Veli Ağbaba’dan büyük bir insan yok, Veli Ağbaba Türkiye'nin en iyi milletvekili demişsin. Sonra aday gösterilmeyince Veli Ağbaba’ya bahane buluyorsun. Kimlerin aday gösterip gösterilmeyeceğini ben dahil herkes ankette tespit edildi” dedi.

“BU MEMLEKETİN EN BÜYÜK MİLLİYETÇİSİYİM”

Ağbaba, “Ben bu memleketin en büyük milliyetçisiyim. Niye? Bir kentin en büyük milliyetçi adamı ne yapar? En çok şehrin sesini duyuruyorsa, şehrine en çok sahip çıkıyorsa, pandemide de maske dağıtıyorsa, depremde enkaz başındaysa, kayısı para etmediği zaman bağırıyorsa, suyu akmayınca Türkiye'ye duyuruyorsa o kentin en büyük milliyetçisi bunları yapandır. Bu yüzden ben bu ülkenin en büyük milliyetçisiyim. Partinin rozetini çıkardım. Türk bayrağını taktım. Ben ülkücülerin adayıyım. MHP'lilerin adayıyım. Ben muhafazakarların adayıyım. Ben sosyal demokratların adayıyım. Ben Kürtlerin adayıyım. Ben Türklerin adayıyım. Ben herkesin adayıyım” diye konuştu.