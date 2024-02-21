Fidancılar endişeli

Şubat ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının bir bahar ayını andırması başta kayısı üreticileri olmak üzere fidan satıcılarını da endişelendiriyor. Kayısı ağaçlarının çiçek açıp, olası bir dondan zarar göreceğini dolayısıyla üreticilerin kayısı fidanı almaktan vazgeçeceğini düşünen fidancılar, korkularını gizleyemiyorlar. BUSABAH Medya’ya konuşan ve fidan satıcılarının korku ve endişelerini dile getiren Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, diğer sıkıntılarını da anlattı.

Bu yıl fidan dikim sezonunun kapanmadığını dile getiren Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, bunun sebebini de hava sıcaklıklarının düşmemesine bağladı.

“KAYISI AĞAÇLARI ARTIK UYANDI”

Kayısının zirai dona uğraması halinde kayısı fidanına olan bakış açısının değişmesinden korktuklarını söyleyen Yumrutepe, “Hava sıcaklıkları şubat ayında olmamıza rağmen ilkbahar havasını andırıyor. Bu nedenle kayısı bir risk altında. Zaten fidan dikim sezonu hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı kapanmamıştı ama satışlara dün başladık. Fakat korkuyoruz. Çünkü Malatya kayısısı her an çiçek açabilir. Kayısı ağaçları artık uyandı ve tomurlar şişti. Çiçekler açar, bir de üzerine don olursa Malatya kayısısı için büyük bir tehlike ortaya çıkar. Bu da bizim satışlarımızı olumsuz etkiler. Kayısıyı zirai don vurursa, kayısı üreticilerimiz kayısı fidanı dikmekten vazgeçerler. Dolayısıyla kayısıdan soğurlar” açıklamasında bulundu.

İşlerini toparladıklarını belirten Yumrutepe, “Daha önce deprem yaşadık. Bir yılı geçmesine rağmen hala etkisi bizim üzerimizde. Depremlerden sonra aksayan işlerimizi hala toparlayamadık. Depremlerden sonra insanlar gitti gelen oldu, gelmeyen oldu. Bu da ister istemez bizim ticaretimize yansıdı. Bizim ticaretimizde yüzde 50 oranında bir düşüş var” dedi.

“ÜRETİME BİRAZ DAHA SAHİP ÇIKILMASI GEREKİYOR”

Yetkililerden kayısıya sahip çıkmalarını isteyen Yumrutepe, “Malatya fidancılığının temel taşı kayısı fidanı yetiştiriciliği ve satışıdır. Fidancıların kuruluşu kayısı fidanı üzerinedir. Biz fidan satıcıları olarak kayısı fidanı satışına daima önem veriyoruz. Elbette ki diğer meyve, peyzaj, ceviz gibi fidanların da satışını yapıyoruz ama önceliğimiz kayısı fidanınadır. Sadece kayısıya, kayısı yetiştiriciliğine ve kayısı fidanı üretimine biraz daha sahip çıkılması gerekiyor. Bugün üreticimizin elinde hala satamadığı kayısısı var. Üretici elde ettiği kayısıyı satamazsa neden kayısı dikimi yapsın veya kayısısına baksın? Biz bu doğrultuda büyüklerimizden kayısıya daha da sahip çıkmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK ŞİKÂYETÇİ OLDUĞUMUZ KONU KORSAN FİDAN SATIŞLARI”

“Kayısı bahçesi yapmak isteyen vatandaşlarımız artık kayısı fidanı siparişi vermeye başladılar” diyen Yumrutepe, “Elbette ki bu bizim için güzel bir şey, Malatya ekonomisi için önemli ancak fidancılar olarak bizim en çok şikâyetçi olduğumuz konu korsan fidan satışları. Bizim sitemizde kimse kimseye yanlış yapmaz. Biz devlet kontrolü altında satış yapan esnaf grubundayız. Bizim sertifikamız, vergi levhamız her şeyimiz var. Yasalar, kanunlar neyi emrediyorsa biz onun dışına çıkmıyoruz. Ancak neredeyse rakibimiz haline gelen, devlete hiçbir şekilde vergisini ödemeyen, sertifikası olmayan fidancılar var. Bugün fidanın tanesi 75 liraysa hiçbir emek sarf etmeden, hiçbir gideri olmayan korsan fidancılar 50 liradan fidan satışı yapıyor. Vatandaşlarımız kesinlikle bunlara inanmasınlar. Fidan alacaklarsa mutlaka sertifikasını sorsunlar. Alacağınız fidan hastalıklı da olabilir, size aşılı fidan da satmayabilir. Vatandaşlar aşılı kayısı fidanı aldığını zannediyor, 3-5 yıl sonra aldığı kayısı fidanının aşısız olduğunu öğreniyor. Hem zaman kaybı hem de maddi kayıp yaşıyor. Belirli firmalar dışında vatandaşlarımız kesinlikle fidan alışverişi yapmasınlar” şeklinde konuştu.

“BİZ BUNU DOĞRU BULMUYORUZ”

Korsan fidancılık konusunda yetkililere sitem eden Yumrutepe, “Biz zaman zaman Tarım İl Müdürümüzle bu müzakere ediyoruz. Malatya’da 2 milyon sertifikalı fidan varsa, 2 milyon da korsan fidan var. Bunun önlemini bir türlü almadılar. Yetkililer korsan fidancıların nerede olduklarını bilmediklerini ifade ediyorlar. Biz bunu doğru bulmuyoruz, bu bir bahane değil. Devletimiz çok güçlü ve kuvvetlidir. Polisimiz, jandarmamız, ziraat mühendislerimiz var. Korsan fidancıların önlenmesi bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Mutlaka bunun önlenmesi için yetkililerimize yeniden çağrı yapıyoruz” dedi.