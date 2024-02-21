Öğretmen sayısı her ilde 2’ye katlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim ve öğretimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak kurumlar arası istişarenin ardından kararlar aldıklarını ve uygulamalar hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Tekin, haziran ayından itibaren Türkiye'deki aşağı yukarı tüm illeri dolaştıklarını söyledi.

“ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK”

Bakan Tekin, “İllerde aldığımız kararları paydaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle sohbetler ederek, çözüm üretmeye çalıştık. Geldiğimiz yerlerde ilin eğitim öğretim sürecine ilişkin hem fiziki altyapı ihtiyaçlarına hem de nitelikle ilgili ihtiyaçlarını ildeki yönetici arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, paylaşıyoruz. Ardından da kararlarımızı alıp hayata geçiriyoruz" dedi.

"DÜNYA ORTALAMASINA GELMİŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye'de 2002 yılından bu yana eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "Son 20 yılda eğitim öğretim süreci açısından söylüyorum, yapılanların neredeyse ikiye katlandığı bir dönem yaşadık. Bu çok önemli bir durum. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de derslik sayısı ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda. Dolayısıyla derslik başına düşen öğrenci sayımızla bu çabalar dolayısıyla dünya ortalamasına gelmiş durumdayız. Bu kadar güzellikleri bize yaşatan kişilere teşekkür etmemek olmaz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı