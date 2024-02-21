- Eğitim

34 yaş üstü kadınlara müjde

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34 yaş üstü kadınların eğitimde yeni bir şansı var. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu yayınlandı ve başvurular başladı. Bu yılın en çarpıcı gelişmelerinden biri, 34 yaş üstü kadınlar için özel kontenjan ayrıcalığı.

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 Bu kontenjan, Boğaziçi, ODTÜ, Galatasaray gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 166 puanla Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşen bir aday, bu kontenjanın eğitimde fırsat eşitliğini nasıl şekillendirebileceğinin canlı bir örneği oldu.

 Bu özel kontenjan, eğitim sistemindeki esneklik ve kapsayıcılığın artırılması gerektiğini gösteriyor. 165 puanla ODTÜ gibi bir üniversiteye yerleşmek mümkün hale geliyor. Bu uygulama, eğitimde dönüşümün ve fırsat eşitliğinin bir göstergesi. Ek yerleştirmelerde de bu özel kontenjanın etkisi gözlemlendi. ODTÜ, Galatasaray ve İTÜ gibi üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlarla, birçok aday hayallerine bir adım daha yaklaştı. Bu uygulama, eğitimde yenilikçi bir adım olarak değerlendirilse de, bazı çevreler tarafından tartışma konusu olmaya devam ediyor.

2024 YKS kılavuzunda yer alan bu özel kontenjan, 1 Ocak 1990 ve öncesinde doğmuş kadın adaylara devlet üniversitelerinde yeni bir şans sunuyor. Bu kontenjanla, tıp, diş hekimliği gibi bazı bölümler hariç, geniş bir yelpazede eğitim fırsatı doğuyor. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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21 Şub 2024 - 16:19 - Eğitim

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