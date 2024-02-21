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Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor mask
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü saat 20.00’da deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Antrenman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, çabuk kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci kısmında minyatür kalelerde taktik çalışma yapılırken kaleciler, kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıktan çıkan Janne-Pekka Laine takımdan ayrı çalıştı

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig, Samsunspor

21 Şub 2024 - 16:12 - Spor

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