Er’den kiradaki vatandaşlara da TOKİ müjdesi

Çevre mahallelerden de vatandaşın katılım sağladığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da devam eden kalıcı konutlar ve iş yerlerinin son durumu hakkında bilgiler verdi.

HAK SAHİPLERİNE TESLİM DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımı ile 6 binin üzerinde kalıcı konutun kura çekimi sonucunda hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Sami Er, her ay yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye devam edeceğini söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZIN KONUT SAHİBİ OLMASI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİM”

Malatya’da deprem nedeniyle hak sahibi olan tüm vatandaşlara TOKİ tarafından evlerinin teslim edileceğini söyleyen Başkan Adayı Sami Er, “Tüm teslimatlar bittikten sonra TOKİ’de görev yapan birisi olarak daha fazla konut üretilmesini sağlayarak hem kiracılar hem de alt gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın konut sahibi olması için çaba sarf edeceğim” açıklamasında bulundu.

Kent genelinde 35 yeni rezerv alanı daha belirlendiğini ifade eden Er, buralar da yeni konutlarının yapılacağını söyledi. TOKİ’de görev aldığını ve bunun da Malatya’da kendisi için büyük bir artı olacağını dile getiren Er, “Allah’ın izniyle siz bize güvenirseniz ki güvenin. Hem konut inşaatı hem de çarşı inşaatının yani bütün şehrin planlanmasının her aşamasında çok rahatlıkla her yere ulaşabilecek ve idare edecek bir pozisyondayım” söyleminde bulundu.

“BİZE DURMAK YOK YORULMAK YOK”

31 Mart sonrası halkın teveccüh göstermesi sonucunda göreve başladıklarında Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade eden Er, “Ben ve ekibim Malatya’da en son insanımızın konutuna erişince, en son esnafımızın kalıcı işyerine ulaşıncaya kadar bize durmak yok, yorulmak yok” şeklinde konuştu.

“HERKESE EŞİT MESAFEDE OLACAĞIZ”

Malatya’dan göçü durduracaklarını ve giden göçlerinde yeniden kente dönmesi için gayret göstereceklerini de belirten Sami Er, “Herkese eşit mesafede olacağız. Herkese adil davranacağız. Hiç kimsenin adamı olmayacağız. Sadece Malatyalıların adamı olacağız” ifadelerine yer verdi.

“KAMU MALINI EN İYİ ŞEKİLDE KORUYACAK KİŞİLERLE ÇALIŞACAĞIZ”

Göreve geldiklerinde belediyeye personel alımlarında da adil olacaklarının altını çizen Er, “Bir personel alınacağı zaman kesinlikle ehliyet ve liyakate önem vereceğiz. Kamu malını en iyi şekilde koruyacak kişilerle çalışacağız. Alımlarda kura ile belirleme yapacağız. Bunu özellikle söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN