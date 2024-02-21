Çocuklardan “Deprem Sonrası Geleceğin Malatya’sı” tasviri

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğiyle resim yarışmasına ortaokul düzeyindeki öğrenciler katıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Malatya Kent Konseyi, “Deprem Sonrası Geleceğin Malatya’sı” resim yarışması sonrası Malatya Sanat Merkezi’nde yarışmaya katılan öğrenciler ve aileler için ‘Deprem Sonrası Geleceğin Malatya’sı Resim Yarışması Ödül Töreni’ programı düzenledi. Düzenlenen programda birinciye 5 bin TL; ikinciye 3 bin TL; üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilirken mansiyon derecesi için de bin TL para ödülü verildi.

Resim Yarışması Ödül Töreni programına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, öğrenciler ve aileler katıldı.

Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Resim Yarışması Ödül Töreni’nde çocukların yapmış oldukları resimler sergilendi. Çocuklara yönelik bir dizi eğlenceli, bilgilendirici, skeç, tiyatro ve müzik etkinlikleri yapıldı.

“HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL VE EMEK VERİLMİŞ ESERLERDİ”

Yarışmaya gönderilen eserleri değerlendiren jüri üyeleri adına açıklama yapan Resim Öğretmeni Levent Akça, “Deprem Sonrası Geleceğin Malatya’sı resim yarışmasına 72 eser katıldı. Yarışmaya gönderilen eserleri rumuz ve sayı ile değerlendirdik. Ne bir isim ne bir okul ismi görmeden resimleri değerlendirdik. Titiz bir çalışma oldu. Resimleri seçerken gerçekten çok zorlandık. Hepsi birbirinden güzel ve emek verilmiş eserlerdi. Yarışmaya katılan öğrencilere ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KEŞKE ÇOCUKLARIMIZI DA BU TOPLANTILARA KATSAYMIŞIZ”

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Dünyanın en güzel şeyi ülkenin geleceği olan çocukları, gençleri yetiştirme işi olan öğretmenliktir. Çocuklarımız, geleceğin Malatya’sını tasarlamışlar, düşünmüşler, rüyalarını görmüşler” dedi.

Malatya nasıl ayağa kalkacak konulu toplantılara katıldığını söyleyen Artan, “ Bir şeyi itiraf edeyim. Keşke çocuklarımızı da bu toplantılara katsaymışız. Çocuklarımızın kafalarındaki Malatya daha güzel, yeşili daha çok, daha ferah, anne baba çocuklar ile daha mutlu bir Malatya düşünmüşler. İnşallah sizler, bizim yapmış olduğumuz yanlışları yapmazsınız. Bizim nesil güzel işler yapsaydı belki bu kadar evler yıkılmayacaktı. Sizlerin umutları, ülkemin geleceğine hâkim olur. Çocuklarımızın gözlerinde görmüş olduğum bu ışıltıdan dolayı mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir yarışma düzenlenmiş, Büyükşehir Belediyemize ve Milli eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

YARIŞMAYA KATILAN BÜTÜN ÖĞRENCİLERE DE HEDİYELER VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birincilik Ödülü Dağ rumuzu ile katılan Eylül Dağ, (90 puan) İkincilik ödülü Dobi rumuzu ile katılan Ali Bera İşiktel (85 puan) Üçüncülük ödülü Ateş rumuzu ile katılan Betül Ceren uğur (80 puan) ve Mansiyon ödülü olarak ise, Toprak rumuzu ile katılan Mehmet Fatih Özpan (75 puan) ile derece aldılar.

Yarışmanın jüri üyesi resim öğretmenleri Levent Akça, Mustafa Olçum, Ayhan Temir’e plaket takdim edildi. Malatya Kent Konseyi tarafından yarışmaya katılan bütün öğrencilere de hediyeler verildi.

“BİZLER BU SÜRECİ ÇOCUKLARIMIZ İLE BİRLİKTE YAŞADIK”

Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, “Bizler bu yarışma ile ‘öğrencilerimiz ne yaşadı, neler gördü, neler görmek istiyorlar?’ onları görmek istedik. Depremin üzerinde bir yıldan fazla bir süre geçti. Ağır bir felaket yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Bizler bu süreci çocuklarımız ile birlikte yaşadık. Çocuklarımıza bu süreci unutturmak için ne gerekiyorsa hem Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem de diğer kurumlarımız ile birlikte bütün amacımız çocuklarımızın iyi bir geleceğe hazırlamasıdır” dedi.

“72 ESERİ DE BİRİNCİ OLARAK KABUL EDİYORUM”

Yarışmaya katılan 72 eseri de birinci olarak gördüğünü söyleyen Demir, “Yarışmaya katılan resimleri tek tek inceledim. Birbirinden güzel eserler. Çocuklarımız çok güzel şeyler düşünmüşler. Çocuklarımız inşallah ilerde ya mimar ya mühendis olacaklar. 72 eseri de birinci olarak kabul ediyorum. Jürilerimiz tabi yarışmaya katılan eserleri teknik olarak inceleyip değerlendirmişler. Bizler bütün eserleri gönlümüzde birinci olarak kabul ediyoruz. Herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum” diye ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN