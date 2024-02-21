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Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı hasarlı bir binanın asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü mask
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü
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Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nakkaş sokak içerisinde bulunan ve depremlerde hasar aldığı ileri sürülen 6 katlı bir apartmanda söküm yapan İ.D.’nin beraberindeki arkadaşı M.B. (47) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü

Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü
 
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü
 
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü
 
Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Şub 2024 - 15:01 Malatya- Asayiş

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