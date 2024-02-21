Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nakkaş sokak içerisinde bulunan ve depremlerde hasar aldığı ileri sürülen 6 katlı bir apartmanda söküm yapan İ.D.’nin beraberindeki arkadaşı M.B. (47) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.