7 Melek filmi 1 Mart’ta vizyonda

15 Temmuz gecesinde mücadele veren yedi kadın özel hareket polisinin hikâyesini anlatan filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor. Kadrosunda Burcu Kıratlı, Öznur Serçeler, Pelin Uluksar, Ferda Işıl, Yasemin Öztürk ve Tuğba Melis Türk, Elif Buse Doğan, Mehmet Küçükyılmaz gibi isimler bulunuyor.

ÖZEL HAREKÂT ŞUBESİNDE ÇEKİLDİ

7 Melek filminin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve darbe gecesinde bazı olaylara tanık olan eski bir Özel Harekât şubesinde çekildiği belirtiliyor. Bunun da filme gerçeklik atmosferi kazandırması bekleniyor.

Yönetmenlik koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu 7 Melek filminin senaryosunu ise Ahmet Karadoğaz ile Nurgül Bayram’ın yazdığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi