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7 Melek filmi 1 Mart’ta vizyonda

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Yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı 15 Temmuz darbe gecesinde yaşanan olayları ve bu süreçte görev alan yedi Özel Harekât kadın polisinin hikâyelerini merkezine alan 7 Melek filmi 1 Mart 2024’te vizyona giriyor. Hikayesinin gerçek hayattan etkilenerek yazıldığı 7 Melek filmi tarihi anları farklı bir şekilde anlatarak izleyici ile 1 Mart’ta buluşacak.

7 Melek filmi 1 Mart’ta vizyonda mask
7 Melek filmi 1 Mart’ta vizyonda
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15 Temmuz gecesinde mücadele veren yedi kadın özel hareket polisinin hikâyesini anlatan filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor. Kadrosunda Burcu Kıratlı, Öznur Serçeler, Pelin Uluksar, Ferda Işıl, Yasemin Öztürk ve Tuğba Melis Türk, Elif Buse Doğan, Mehmet Küçükyılmaz gibi isimler bulunuyor.

7 Melek filmi 1 Mart’ta vizyonda

ÖZEL HAREKÂT ŞUBESİNDE ÇEKİLDİ

7 Melek filminin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve darbe gecesinde bazı olaylara tanık olan eski bir Özel Harekât şubesinde çekildiği belirtiliyor. Bunun da filme gerçeklik atmosferi kazandırması bekleniyor.

Yönetmenlik koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu 7 Melek filminin senaryosunu ise Ahmet Karadoğaz ile Nurgül Bayram’ın yazdığı belirtildi.

7 Melek filmi 1 Mart’ta vizyonda
 

Kaynak: Haber Merkezi
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21 Şub 2024 - 14:42 - Yaşam

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