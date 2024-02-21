Büyükelçiden Akmercan Anadolu Lisesine ziyaret

Macaristan (Ankara) Büyükelçisi Viktor Matis, Akmercan Anadolu Lisesini ziyaret ederek teqball masası hediye etti.

MACARİSTAN’IN MİLLİ OYUNU OLAN TEQBALL

Akmercan Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen programa katılan Büyükelçi Viktor Matis, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte öğrencileri ziyaret ederek Macaristan’ın milli oyunu olan teqball ile ilgili bilgiler verdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “6 Şubat 2024 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem afeti münasebetiyle acılarımızı paylaşmak ve afetin izlerini yerinde müşahade etmek amacıyla ilimize teşrif eden kardeş ve dost ülke Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis’e bu anlamlı ziyaretleri için şahsım ve Malatya eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. Teqball, patenti Macaristan’a ait olan ve dünyada hızla ilgi görmeye başlayan bir spor dalıdır. Bizler için de yeni bir deneyim olacağına inandığım teqball sporunun masa ve ekipmanının ilimizde, teşkilatımız uhdesinde bulunacak olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Büyükelçi Viktor Matis’e plaket takdim etti. Programın sonunda Büyükelçi Viktor Matis ve Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir teqball maçı yaptı.

Kaynak: BÜLTEN