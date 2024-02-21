CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

CHP’nin 2024 yerel seçimleri için ilçe belediye meclis üyesi adayları belli oldu. İşte ilçe ilçe o isim listesi…

Akçadağ ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Arapgir ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Arguvan ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

Battalgazi ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 28 meclis üyesi yer aldı.

Doğanşehir ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Hekimhan ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Kale ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 9 meclis üyesi yer aldı.

Kuluncak ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 6 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 7 üye yer aldı.

Yazıhan ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Yeşilyurt ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 27 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 31 üye yer aldı.