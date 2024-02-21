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CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri belediye meclisi aday listesini açıkladı. Toplam 151 adaydan oluşan o liste haberimizde.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu mask
CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu
CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu
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CHP’nin 2024 yerel seçimleri için ilçe belediye meclis üyesi adayları belli oldu. İşte ilçe ilçe o isim listesi…

Akçadağ ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Arapgir ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Arguvan ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Battalgazi ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 28 meclis üyesi yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Doğanşehir ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Hekimhan ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Kale ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 9 meclis üyesi yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Kuluncak ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 6 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 7 üye yer aldı.

Yazıhan ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Yeşilyurt ilçesi için CHP’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 27 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 31 üye yer aldı.

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

CHP’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu
 

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21 Şub 2024 - 14:26 Malatya- Siyaset

Mahreç  Besime Güner

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