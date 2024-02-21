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Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!

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21 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.

Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar! mask
Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!
Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!
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21 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.

Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!

21 Şubat itibariyle BİM marketlerde beyaz eşya satışa sunulacak. Beyaz eşya ve birçok indirimli ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:

“Keysmart KEY 250 NF Nofrost Buzdolabı 11 bin 999 TL,

Keysmart KEY 330 BZST Buzdolabı 9 bin 999 TL,

Keysmart KEY 8002 CM 8 Kg Çamaşır Makinesi 8 Bin 999 TL,

Keysmart KEY 430 BZNF Nofrost Buzdolabı 14 bin 999 TL,

Keysmart KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8 bin 299 TL

26 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar satışa sunulacak ürünler ise şu şekilde:

Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar!

Kaynak: Haber Merkezi

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21 Şub 2024 - 13:04 - Gündem

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