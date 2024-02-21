390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Yeni ücretsiz Epic Games oyunu bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally olarak belirtildi. 22 Şubat tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden Epic Games hesabınızın kütüphanesine ekleyebilir, dilediğiniz zaman oyunu indirip oynayabilirsiniz.

EPİC GAMES’TE GELECEK HAFTA NELER VAR?

Bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally oyununu ücretsiz olarak sunan Epic Games, 22 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında Super Meat Boy Forever oyununu hediye olarak oyun severlere dağıtacak.

EPİC GAMES’TEN NASIL ÜCRETSİZ OYUN ALINIR?

Peki, her hafta sunulan ücretsiz oyunlara nasıl sahip olunabilir? Öncelikle Epic Games Store’yi açın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra mağaza bölümünden ücretsiz oyunun sayfasını ziyaret edin. Yükle butonuna bastıktan sonra siparişi onaylayın. Bu adımlarla birlikte ücretsiz oyuna ömür boyu sahip olabilecek ve istediğiniz takdirde bilgisayarınıza indirebileceksiniz.

Kaynak: Haber Merkezi