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390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

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Epic Games yıllardır düzenli olarak ücretsiz oyun sunuyor. Belirli tarihler arasında ücretsiz olarak alınan oyunlar ömür boyu Epic Games kütüphanesinde yer alıyor ve herhangi bir zamanda bilgisayara indirip oynama mümkün hale geliyor. Her hafta ücretsiz oyunlar sunan Epic Games’in bu haftaki hediyesinin değeri ise 390 TL.

390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu mask
390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu
390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu
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Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Yeni ücretsiz Epic Games oyunu bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally olarak belirtildi. 22 Şubat tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden Epic Games hesabınızın kütüphanesine ekleyebilir, dilediğiniz zaman oyunu indirip oynayabilirsiniz.

390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

EPİC GAMES’TE GELECEK HAFTA NELER VAR?

Bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally oyununu ücretsiz olarak sunan Epic Games, 22 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında Super Meat Boy Forever oyununu hediye olarak oyun severlere dağıtacak.

390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

EPİC GAMES’TEN NASIL ÜCRETSİZ OYUN ALINIR?

Peki, her hafta sunulan ücretsiz oyunlara nasıl sahip olunabilir? Öncelikle Epic Games Store’yi açın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra mağaza bölümünden ücretsiz oyunun sayfasını ziyaret edin. Yükle butonuna bastıktan sonra siparişi onaylayın. Bu adımlarla birlikte ücretsiz oyuna ömür boyu sahip olabilecek ve istediğiniz takdirde bilgisayarınıza indirebileceksiniz.

390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu
 
390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu
 
390 TL’lik oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Kaynak: Haber Merkezi

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21 Şub 2024 - 12:40 - Teknoloji

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