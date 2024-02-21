Sivas ve Şanlıurfa yarın dikkat

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 12.00-12.30 saatleri arasında Hafik ilçesine bağlı Pusat, Kamış, Alan, Maden,Kaytarmış,Esenli, Besinli, Yeniköy, Çakmak, Üreğil, Şahin Köy Ve Mezraları, Baz İstasyonu, Su Pompa İstasyonu, Durulmuş, Emre, Sofular, Eymir, Karlı, Bayıraltı, Gökdin, Yeni Sofular, Eski Sofular, Emre, Durulmuş, Düğer Ve Mezraları, Çukurbelen, Üzeyirdüzyayla, Baz İstasyonu Ve Özel Taş Ocakları bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Zara ilçesine Bağlı Şerefiye Atatürk Mahallesi Ve Karşıyaka Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yalanı Köyü, İğdecik Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli Sarıkaya Köyü, Bedel Köyü, Dereköy Köyü, Demircilik Köyü, Ak Tohum Direkli, Âdem Sanlı, Ersoy, Tohumculuk, Ar Tarım, Öztopallar Gıda TAR.LTD.STI. TR, Ar Tarım, Âdem Sanlı, Karalı Koy Mevki TCDD, Nuh Er Hafriyat, Bedel Koy Mevki Kayser Tas, Bedel Koy Mevki Yarmer Mermer, GSM Operatörleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler bölgelerine,

Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Tekinler, Eyyüp Nebi, Muradiye, Batıkent, Hacıbayram, Topdağı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Karsıyaka, Gülveren, İbrik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine Kalınbayat, Yedikuyu, Konaç, Gümüştaş, Eğerkıran, Ustahasan, Gölcük bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Aşıkköy, Mehmetçik, Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Hüyüklü, Yığınak, Sakça, Millisaray, Uzuncuk, Yemişli, Estağfurullah, Yedikuyu, Başören, Büyüksalkım, Apaydın, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Bölücek, Türkmen, Şeyhzeliha, İlhan, Cemal, Gölgen, Bahçeli, Doyumlu, Düğer, Aşağıçiftlik, Sancak, Küçük Akziyaret, Büyük Akziyaret, Buğdayhüyük, Kasımkuyu, Hamurkesen, Gazibey, Karaca bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hürriyet, Dikili bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kınalıtepe, Elgün, Kavurga, Kemerli, Sevgili, Yeşilalıç, Yolbilen, Karataş, Gömülü, Ekindöver, Çiftçiler, Sayoba, Yolbilen, Kurtulmuş, Tanyeli, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.