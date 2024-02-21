21 Şub 2024 - 12:08- Siyaset G:

Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bir konteyner bile alamamış olan binlerce esnaf 31 Mart'ta sandıkta gereğini yapacaktır. Malatya’yı 20 yıldır bilinçli ve planlı bir şekilde çürük beton yığını haline getirmekten sorumlu olan zihniyet, aynı sorunun çözümü olamaz” dedi.

Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi mask
Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi
Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi
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Mahalle ve ev ziyaretlerinde konuşan Yıldırım, “Çürük zemine sınırsız kat ve imar izni verenler, yıkılmasında sorumlu oldukları Malatya’yı yeniden ayağa kaldıramaz. Çare ahlaklı belediyeciliktir, çare Yeniden Refah Partisidir” şeklinde konuştu.

Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi

“SEÇİMİ KAZANMAK ÜZERE YOLUMUZA VE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Mahalle ve ev ziyaretlerinde konuşan Bilal Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş çizgisinde yoluna devam ediyor. Malatyalıların derdine çare bulmak ve depremin yaraları daha hızlı sarmak için Malatya’nın tüm ilçelerinde seçimi kazanmak üzere yolumuza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli Görüş belediyeciliği Malatya’da şahlanacak, Malatya’da ahlaklı belediyecilik kazanacaktır.” ifadelerini kaydetti.

Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi

“SORUMLU OLAN ZİHNİYET AYNI SORUNUN ÇÖZÜMÜ OLAMAZ”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Malatyalılar hem depremden dolayı kanayan yarasının acısını çekiyor, hem ekonomik krizin sıkıntılarını yaşıyor. 120 binden fazla vatandaş konteynerde hayat mücadelesi veriyor, vatandaş başını sokacak ev, esnaf işini kuracak iş yeri bulamıyor. Malatyalılar bu kadar ağır yükü sırtlamış iken, 1 yılda sadece yüzde 7 oranında konut yapanları, 1 tane bile işyeri yaptıramayanları artık taşımak istemiyor.  Kura çekmeyi bile beceremeyenler için Malatyalılar 31 Mart'ta sandık başına gittiğinde gereğini yapacaktır. Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bir konteyner bile alamamış olan binlerce esnaf 31 Mart’ta sandıkta gereğini yapacaktır. Malatyalılar; şehri kuralsız, kontrolsüz ve plansız bir şekilde yönetmek ve inşa etmek isteyen zihniyete teslim olmayacaktır. Malatya’yı 20 yıldır bilinçli ve planlı bir şekilde çürük beton yığını haline getirmekten sorumlu olan zihniyet, aynı sorunun çözümü olamaz. Çürük zemine sınırsız kat ve imar izni verenler, yıkılmasında sorumlu oldukları Malatya’yı yeniden ayağa kaldıramaz. Çare ahlaklı belediyeciliktir, çare Yeniden Refah Partisidir. Malatya’mıza sahip çıkalım”

dedi.

Yıldırım çürük zemine kat izni verenlere seslendi

Bilal Yıldırım, “Kalıcı deprem konutları için gerçekleştirilen kura çekiliş sonuç listelerinin kamuoyuna açıklanması için tekrar çağrıda bulunuyoruz; yüreğiniz yetiyorsa buyurun listeyi açıklayınız” ifadelerine yer verdi.

 
 

Kaynak: BÜLTEN

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21 Şub 2024 - 12:08 Malatya- Siyaset

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