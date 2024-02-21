22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çarıklı, Şerbet, Doluca, Esentepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni (Merkez) bölgesine,
Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Fatih bölgesine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Obalı, Havel, Adakale, Çamtaşı, Demirışık, Toptepe, Topraklı, Kasımlı, Karşıyaka, Dumanlı, Akbudak, Köklü, Günbuldu, Akdiken, Derince, Ulaştı, İkizler, Yarımca, Ünlüce, Sarıyurt, Havel, Yenidoğan, Ormanpınar, Uzunkavak, Sıralı, Uğurlu, Sarıdana, Narlıyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.