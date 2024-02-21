- Gündem

22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Siirt’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak mask
22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak
22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,

22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çarıklı, Şerbet, Doluca, Esentepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni (Merkez) bölgesine,

22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Fatih bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Obalı, Havel, Adakale, Çamtaşı, Demirışık, Toptepe, Topraklı, Kasımlı, Karşıyaka, Dumanlı, Akbudak, Köklü, Günbuldu, Akdiken, Derince, Ulaştı, İkizler, Yarımca, Ünlüce, Sarıyurt, Havel, Yenidoğan, Ormanpınar, Uzunkavak, Sıralı, Uğurlu, Sarıdana, Narlıyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

22 Şubat’ta Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi yaşanacak

# Elektrik kesintisi, batman elektrik kesintisi, siirt elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

21 Şub 2024 - 12:06 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL