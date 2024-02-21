Bir uyarı da Mardin ve Şırnak için geldi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine Yenişehir, 13 Mart, Nur, Ensar, Şehidiye, Savurkapı, Teker, Kotek, Eryeri, Savurkapı, Yalım, Kabala bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Bağözü, Safa bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Derik ilçesine Bağlı Boyaklı, Kovanlı, Büyükayrık, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Atlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Sevimli, Işıkören, Yolaldı, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Harmandüzü, Çamlıdere, Ortaköy, Kocalar, Haznedar, Çaybaşı, Koçlu, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Sevimli, Yolaldı, Harmandüzü, Haznedar, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çaybaşı, Koçlu, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, Karaburun, Düğürk, Kalaycık, Demet, Akça, Yalınkılıç bölgelerine,
Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Engin, Dikyamaç, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Tanrıyolu, Ulutaş, Yağmur bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Pelitli, Tanyeri, Beğendi, Yolbaşı, Barıştepe, Güven, Budaklı, Ulucami, Yeni, Cumhuriyet, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Akçakaya, Işıklar, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Gölcük, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, Erişti, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Sarıkaya, Şenköy, Acırlı, Mercimekli, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Yolbaşı, Budaklı, Ulucami, Cumhuriyet, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Gölcük, Güven, Doğançay, Oyuklu, Yenice, Gülgöze bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Devrim, Yenituran, Selahaddin Eyyubi, Zeynelabidin, Mor-Yakup, 8 Mart, Yeşilkent bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Koyunlu, Dereyanı, Kayadere, Çınaraltı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe, Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Güneyce, Çavuşhan, Atatürk(Kumçatı), Aşağı, Çadırlı, Nasırhan, İkizce, Başağaç, Cumhuriyet, Dicle, Şehrinuh Bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şehit Harun Boy, Karşıyaka, Ofis, Yeşiltepe, Güven, Buğdaylı, Bostancı, Yankale bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yarbaşı, Dirsekli, Yeni(Merkez), Yukarı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Çatal, Kuştepe, Kurtuluş, Dirsekli, Vatan, Koçbeyi, Akçay, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Boğaz, Yeni(Kasrik), Çavuşhan, Aşağı, Bahçelievler(Kasrik), Kızılsu, Çanaklı, Sur, Kuştepe, Caferi Sadık, Dirsekli bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.