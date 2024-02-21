Oyun canavarı Sony PlayStation 5’te neler var?

Dünya çapında ilgi gören Sony PlayStation 5 Slim (PS5) modeli standart versiyona göre daha ince ve hafif bir yapı ile karşımıza çıktı. Bu da dar alanlara sahip oyun severler için büyük avantaj sağlayacak ve taşıma kolaylığı sağlayacak.

STANDART VERSİYON İLE FARKLARI NELER?

Sony PlayStation 5 Slim versiyonun en dikkat çekici özelliği ise standart versiyona göre ince, hafif ve daha kompakt olması olarak belirtelim. PS 5 Slim standart versiyona göre yüzde 24 daha hafif, yüzde 30 daha küçük bir yapıya sahip.

Ultra-HD Blu-ray disk sürücüsü isteğe bağlı ek olarak alınabiliyor. Belirli bir fiyat farkı ile Blu-ray disk sürücüsü özelliği elde edilebiliyor. Görünüş itibari ile çok büyük bir değişiklik sunulmuyor.

PS 5 Slim’in güncel fiyat aralığı ise 18 bin 499 TL ile 28 bin TL arasında bulunabiliyor. Blu-Ray disk sürücülü modellerde ise fiyat az da olsa artıyor.

SONY PLAYSTATİON 5 SLİM ÖZELLİKLERİ

Üreticiden alınan verilere göre PS 5 Slim modelinin özellikleri ise şu şekilde:

“Harici disk desteği, Işın İzleme Teknolojisi, M2 SSD Desteği, 3D Ses,

Televizyon Desteği Özellikleri: TV Oyun Çözünürlüğü 3840x2160p (4K/UHD), Video Çözünürlüğü 7680x4320p (8K), 120 FPS,

Depolama Yazılım Özellikleri: Depolama Arayüzü PCIe 4.0 SSD, Depolama Kapasitesi 1 TB (Artırılabilir),

İşlemci: AMD Zen 2, 8 çekirdek / 16 işlem birimi, 3.5GHz

GPU: AMD RDNA 2, 2.23GHz, Grafik İşleme Gücü 10.28 TFLOPs,

RAM: GDDR6 16 GB

Depolama: 1 TB SSD

Disk Okuyucu: Ultra HD Blu-ray, 100GB/disc (Fiyat farkı ile seçilebilir)

Görüntü: 4K, 120Hz

Bağlantı: Kablolu ve Kablosuz Bağlantı, Wi-Fi 6 (AX-2.4 GHz 5.0 GHz), Bluetooth 5.1, Ethernet Hızı1000 Mbit/s, HDMI 2.1, 4 adet USB Girişi, Type-C, USB 3.2 (1.Nesil), USB 2.0, Güç Girişi AC/DC

Tasarım: Renk Beyaz, Yükseklik 358 mm, Genişlik 216 mm, Derinlik 80 mm, Ağırlık 2 bin 600 g”

Kaynak: Haber Merkezi