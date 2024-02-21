Dikkat Elazığ’da 6 ve Bingöl’de 3 ilçe etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sinanköy Köyü Sinan, Sütlüce Köyü Sütlüce, Sütlüce Köyü Yenimah Mezra, Şahaplı Köyü Şahaplı, Sütlüce Köyü, Şabanlı Köyü Şabanlı, Yazıpınarı Köyü Yazıpınarı, Sütlüce Köyü Kıluşağı Mezra, Yenikonak Köyü Yenikonak, Sütlüce Köyü Dikili Mezra, Karaali Köyü, Sütlüce Köyü Emiruşağı Mezra bölgelerine, Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy Köyü Kengerli Mezra, Yenice Köyü, Yeniköy Köyü, Bahçecik Köyü, Altınoluk Köyü, Subaşı Mahallesi, Gölyaylası Mahallesi, Bulgurcuk Köyü, Sarihan Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Kalekent Mahallesi, Seydili Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Tepecik Köyü, Kumyazı Köyü Tuzluca Mezra, Örtülü Köyü, Örtülü Köyü Dere Mezra, Gezin Köyü Merkez Mevkii, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Emirhan Köyü Keçilli Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Aşağıkuluşağı Köyü Aydınlar Mezrası Mezra, Emirhan Köyü Merkez Mevkii, Bozoğlak Köyü, Işıklar Köyü, Bilaluşağı Köyü, Işıklar Köyü Tuzluca Yayla Evleri, Hüyükköy Köyü, Suyatağı Köyü Merkez Mevkii, Suyatağı Köyü Aksakal Mezra, Suyatağı Köyü Çevreköy Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Gözeli Köyü Esaflar, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra, Günbalı Köyü Molla Hüseyin, Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra, Dereboynu Köyü, Kavaktepe Köyü Kavaktepe bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Küllük Köyü Meduşağı Mezra, Ortaçalı Köyü Ortaçalı, Sakabaşı Köyü Sakabaşı, Öksüzuşağı Köyü Aydınlar Mezra, Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra, Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra, Gülpınar Köyü Sarıtosun, Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Bölüklü Köyü Yağızlar Mezra, Konacık Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hoşköy Köyü Hoşköy, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Kıraçköy Köyü Kıraç, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Gülpınar Mahallesi, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra, Kıraç Mahallesi, Kıraçköy Köyü Kireçli, Akmezra Sahil Önü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bağlar Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kiğı ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi bölgesine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Karcı Köyü Doğanca Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Yeniyazı Köyü, Yayla Köyü Merkez Mevkii, Binekli Köyü Yayla Mevkii, Doğanca Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii, Doğanca Köyü Eski Köy Mevkii, Doğanca Köyü Tepecik Mevkii, Yeşildere Mahallesi, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Çevirme Köyü, Sarısaman Köyü Merkez Mevkii, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Develi Mevkii, Şehitköy Köyü Merkez Mevkii, Yayla Köyü Doğrular Mezra, Yayla Köyü Koyunlu Mezra, Karcı Köyü Merkez Mevkii, Yayla Köyü Karaoluk Mezra, Yayla Köyü Demirlibağ Mezra, Yayla Köyü Ürünlü Mezra, Yayla Köyü Ekincik Mezra, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Büyükçağ Köyü, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Şehitköy Köyü Örencik Mezra, Yeniyazı Köyü Sağlık Mezra, Şehitköy Köyü Kozankaya Mezra, Yazkonağı Köyü Merkez Mevki, Sağgöze Köyü Merkez Mevkii, Yolaçtı Köyü Coşkunlar Mevkii, Yolaçtı Köyü Merkez Mevkii, Bulgurluk Köyü Kilimli Mezra, Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra, Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra, Bulgurluk Köyü Savaş Mezra, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Sağgöze Köyü Kaymaz Mezra, Yazkonağı Köyü Doğanlar Mezra, Yazkonağı Köyü Kanatlı Mezra, Yoldaşan Mahallesi, Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra, Meşedalı Köyü, Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Tarlabaşı Köyü Yağmurlu Mezra, Tarlabaşı Köyü Merkez Mevkii, Tarlabaşı Köyü Budak Mezra, Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Şehitköy Köyü Merkez Mevkii, Yeniyazı Köyü, Kültür Mahallesi, Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii, Çanakçı Köyü Özlüce Mezra, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Gört Mevkii, Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Yağızca Köyü Oğlaktepe Mevkii, Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü İkizler Mevkii, Üçgül Köyü İbraman Mevkii, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Bozkanat Köyü, Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Kocakaya Mezra, Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Yenisu Köyü, Binekli Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Yayla Yayla Evleri, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Doğanevler Köyü, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra, Elmagünü Köyü Merkez Mevki, Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii, Koçsırtı Köyü Yumurtali Mezra, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Cumhuriyet Mahallesi, Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Soğukpınar Köyü, Çamlıyurt Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Küçüktekören Köyü Merkez Mevkii, Güveçli Köyü, İnönü Mahallesi, Kültür Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.