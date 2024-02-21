Diyarbakır’da yaşayanlar dikkat 13 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit, Özdemir bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fevzi Çakmak, Sanayi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Dicle, Sanayi, Fırat, Aralık, Şentepe Dumlupınar, Tekel, Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Kurtuluş, Esentepe, Şentepe, Korukçu, Kurtuluş, Ulutürk, Akpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Eskibağ bölgesine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yenice, Gökçepelit, Akbaşak, Güneydere, Aktaş, Koçören, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Koruköy, Bozoba, Taşağıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Sergenli, Baturköy, Bademli, Durabeyli, Dedeköy, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü, Anıl, Yukarıturalı, Çardaklı, Sergen, Kaledibi, Abacılar, Serenköy, Kalaba, Topçular, Yayvan, Soylu, Okurköy, Uzunlar, Gürbüz, Kırım, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Akçayurt, Süslü, Kuyular, Veziri, Ambar, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya, Meşeler, Kırmataş, Arkbaşı, Ambar, Yazıköy, Çaytepe, Gökçen, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Eyüpler, Şerifoğulları, Kokulupınar, Çakmaklı, Tepecik, Bozyer, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Çayırlı, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Doğanlı, Sapanca, Büyükakören, Karpuztepe, Özekli, Eryolu bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Çağlayan, Karpuzlu, Kamışlı, Saydamlı, Yorulmaz, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar, Gürbeyli, Yeşilburç, Muradiye, Kılıçlı, Kıyı, Türeli, Yünlüce, Hedik, Zümrüt, Yalımlı, Ulucak, Güldiken, Yaprak, Dallıca, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yüksek bölgesine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.